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НовостиДосуг4 мая 2023 16:15

В Твери на большом экране в Горсаду покажут фильм "Ржев"

Кинопоказ состоится 4 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На большом экране зрителям покажут военный фильм "Ржев" Фото: Дирекция парков (Афиша)

На большом экране зрителям покажут военный фильм "Ржев" Фото: Дирекция парков (Афиша)

4 мая в Городском саду на летней эстраде состоится патриотический вечер кино. На большом экране зрителям покажут военный фильм "Ржев".

Российский художественный военный фильм режиссёра Игоря Копылова вышел на экраны 5 декабря 2019 года.

Кинопоказ пройдёт в рамках празднования Дня Победы.

Вход бесплатный.

Администрация парка рекомендуем зрителям взять "сидушки" и пледы, чтобы не замерзнуть вечером.

Начало показа в 20:30.