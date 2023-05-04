В Твери на большом экране в Горсаду покажут фильм "Ржев"

На большом экране зрителям покажут военный фильм "Ржев" Фото: Дирекция парков (Афиша)

4 мая в Городском саду на летней эстраде состоится патриотический вечер кино. На большом экране зрителям покажут военный фильм "Ржев".

Российский художественный военный фильм режиссёра Игоря Копылова вышел на экраны 5 декабря 2019 года.

Кинопоказ пройдёт в рамках празднования Дня Победы.

Вход бесплатный.

Администрация парка рекомендуем зрителям взять "сидушки" и пледы, чтобы не замерзнуть вечером.

Начало показа в 20:30.