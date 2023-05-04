В Твери на большом экране в Горсаду покажут фильм "Ржев"

На большом экране зрителям покажут военный фильм "Ржев" Фото: Дирекция парков (Афиша)
4 мая в Городском саду на летней эстраде состоится патриотический вечер кино. На большом экране зрителям покажут военный фильм "Ржев".
Российский художественный военный фильм режиссёра Игоря Копылова вышел на экраны 5 декабря 2019 года.
Кинопоказ пройдёт в рамках празднования Дня Победы.
Вход бесплатный.
Администрация парка рекомендуем зрителям взять "сидушки" и пледы, чтобы не замерзнуть вечером.
Начало показа в 20:30.