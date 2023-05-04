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НовостиОбщество4 мая 2023 15:49

В школах Твери прошла акция "Бессмертный полк"

А также патриотические концерты к Дню Победы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В школах Твери прошла акция "Бессмертный полк" Фото: администрация Твери

В школах Твери прошла акция "Бессмертный полк" Фото: администрация Твери

4 мая в образовательных организациях Твери и Тверской области прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

В школах состоялись церемонии торжественного поднятия Государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы. Учащиеся провели акцию "Бессмертный полк".

Для ребят провели внеклассные часы на тему "Разговоры о важном", посвященное событиям Великой Отечественной и празднованию Дня Победы.

Также жители Твери присоединились к акции "Окна Победы" и украсили окна квартир и домов георгиевскими лентами, красными звездами и другими символами Великой Победы.