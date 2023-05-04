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НовостиПолитика4 мая 2023 14:32

Военнослужащий из Тверской области Валентин Соколов погиб в ходе СВО

Героя похоронят в Максатихе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Валентин Соколов погиб 21 апреля в ДНР Фото: администрация Максатихинского муниципального округа

Валентин Соколов погиб 21 апреля в ДНР Фото: администрация Максатихинского муниципального округа

Военнослужащий из Тверской области Валентин Соколов погиб в ходе СВО.

Валентин Алексеевич родился 8 января 1994 года в посёлке Максатиха. В 2013 году окончил Удомельский техникум, по специальности "автомеханик".

22 сентября 2022 года призван на военную службу по частичной мобилизации в должности механика.

21 апреля 2023 года Валентин Соколов погиб в селе Торское ДНР.

Соболезнования семье погибшего героя выразил глава Максатихинского муниципального округа Максим Хованов.