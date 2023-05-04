В преддверии Дня Победы в школах Тверской области прошла акция «Бессмертный полк»

Памятные мероприятия прошли 4 мая. Фото: ПТО

4 мая в школах Тверской области прошли мероприятия в честь Дня Победы с участием ветеранов, тружеников тыла, детей войны, участников СВО и других боевых действий, сообщает правительство Теврской области.

В школах торжественно подняли флаги Российской Федерации и копии Знамени Победы и провели акцию «Бессмертный полк».

Так, портреты прадедов и прапрадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, принесли на торжественные линейки ученики Некрасовской школы имени участника СВО рядового Арсения Лукьянова, тверского Центра образования имени Александра Атрощанка, Городской основной общеобразовательной школы Калязина, кимрской гимназии «Логос», вышневолоцких школ №5 и №12 и других учебных учреждений.

Для ребят провели внеурочное занятие из цикла «Разговоры о важном», посвящённое событиям Великой Отечественной и празднованию Дня Победы.

В преддверии 9 мая школьники Тверской области также благоустраивают памятные места. Молодые активисты из Вышнего Волочка в рамках всероссийской акции «Дорога к обелиску» помогли привести в порядок мемориальный комплекс «Воинское захоронение» в микрорайоне Горка, а также памятник рабочим и служащим фабрики «Парижская Коммуна».