Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 14:37

В преддверии Дня Победы в школах Тверской области прошла акция «Бессмертный полк»

Состоялись и другие патриотические мероприятия
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Памятные мероприятия прошли 4 мая.

Памятные мероприятия прошли 4 мая.

Фото: ПТО

4 мая в школах Тверской области прошли мероприятия в честь Дня Победы с участием ветеранов, тружеников тыла, детей войны, участников СВО и других боевых действий, сообщает правительство Теврской области.

В школах торжественно подняли флаги Российской Федерации и копии Знамени Победы и провели акцию «Бессмертный полк».

Так, портреты прадедов и прапрадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, принесли на торжественные линейки ученики Некрасовской школы имени участника СВО рядового Арсения Лукьянова, тверского Центра образования имени Александра Атрощанка, Городской основной общеобразовательной школы Калязина, кимрской гимназии «Логос», вышневолоцких школ №5 и №12 и других учебных учреждений.

Для ребят провели внеурочное занятие из цикла «Разговоры о важном», посвящённое событиям Великой Отечественной и празднованию Дня Победы.

В преддверии 9 мая школьники Тверской области также благоустраивают памятные места. Молодые активисты из Вышнего Волочка в рамках всероссийской акции «Дорога к обелиску» помогли привести в порядок мемориальный комплекс «Воинское захоронение» в микрорайоне Горка, а также памятник рабочим и служащим фабрики «Парижская Коммуна».