Торжок Тверской области признан одним из самых живописных городов России

Виды в Торжке, действительно, как с открытки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Виды как с открытки: Торжок Тверской области признан одним из малых городов России с самыми живописными видами.

Красивейшие малые города назвали федеральные специалисты - эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ВШБ.

Эксперты упоминают красивейший архитектурный ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря, а также Тверецкую набережную с купеческой атмосферой XIX века.

Вместе с Торжком в список самых живописных малых городов России вошли город Плёс Ивановской области, балтийский Светлогорск и Гороховец Владимирской области.