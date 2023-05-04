Представители Казахстана почтили память своих земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны под Ржевом в Тверской области

В Ржев почтить память земляков прибыла делегация из Казахстана. Фото: ПТО

4 мая в Ржеве представители республики Казахстан возложили цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад. Эти солдаты погибли в боях на Ржевском выступе в годы Великой Отечественной войны.

Делегация из соседней страны приехала к нам с визитом в преддверие Дня Победы, чтобы почтить память своих земляков. Возглавляет делегацию чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев.

Напомним, что Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, который первым посетили наши гости, был воздвигнут в Ржеве в рамках празднования 65-летия Великой Победы по инициативе на тот момент президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В 2018 году проведена полная реставрация мемориала. Накануне Дня Победы состоялась торжественная церемония передачи мемориального комплекса городу Ржеву. В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, родственники казахских солдат, погибших под Ржевом, губернатор Игорь Руденя.

- Этот мемориальный комплекс - символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов, - отметил тогда Игорь Руденя.

Бойцы 100-й и 101-й стрелковых бригад сражались под Ржевом и Вязьмой, Оленино и Белым в составе 39-й армии Калининского фронта. Они потеряли в боях более 80% личного состава.

- Представители Казахстана сегодня также почтили память земляков на воинском захоронении в деревне Трубино в Ржевском округе. Здесь покоятся останки более 2000 солдат, сержантов и офицеров. В списках захороненных - родной дядя Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева - Касым Болтаев, - сообщила пресс-служба областного правительства.