18-летнюю жительницу Твери обвиняют в убийстве отца

Расследование убийства продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение 18-летней девушке в совершении убийства отца (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, в ночь на 28 апреля 2023 года в квартире дома на улице Вагжанова девушка зарезала отца в ходе ссоры.

На месте работали следователи, полицейские, криминалисты. Подозреваемую задержали и допросили.

По ходатайству следователя молодую женщину заключили под стражу.

Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование продолжается.