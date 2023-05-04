Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 12:17

В Тверской области похолодает до -5 градусов

Заморозки ожидаются в ночь на 5 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ожидаются заморозки до -5 градусов

В Тверской области ожидаются заморозки до -5 градусов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области на майские праздники ожидаются заморозки. В ночь на 5 мая похолодает до -5 градусов. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды на 5-7 мая опубликовало ГУ МЧС России по Тверской области.

Температура воздуха в дневные часы +5... +10 градусов. Возможны дожди и усиление ветра до 12 м/с.

Жителям и гостям региона МЧС напоминает о правилах безопасности. Будьте внимательны на дорогах - соблюдайте скоростной режим и ПДД.