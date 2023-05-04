В Тверской области похолодает до -5 градусов

В Тверской области ожидаются заморозки до -5 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области на майские праздники ожидаются заморозки. В ночь на 5 мая похолодает до -5 градусов. Экстренное предупреждение об ухудшении погоды на 5-7 мая опубликовало ГУ МЧС России по Тверской области.

Температура воздуха в дневные часы +5... +10 градусов. Возможны дожди и усиление ветра до 12 м/с.

Жителям и гостям региона МЧС напоминает о правилах безопасности. Будьте внимательны на дорогах - соблюдайте скоростной режим и ПДД.