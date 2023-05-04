С поля в Тверской области украли борону для сельхозработ

Похищенное мужчина вывез с поля на мотоцикле Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась сотрудница крестьянско-фермерского хозяйства в Калязинском районе. Женщина сообщила, что с поля в районе деревни Запрудье похищена борона для проведения сельскохозяйственных работ. Ущерб составил 52 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили, что кражу совершил 42-летний местный житель. На поле мужчина разобрал борону, погрузил в люльку мотоцикла, а потом отвез в пункт приёмки металла.

За кражу злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.