Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2023 11:44

Житель Тверской области воровал крышки канализационных люков и сдавал на металл

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину задержали за крыжу крышек канализационных люков

Мужчину задержали за крыжу крышек канализационных люков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась сотрудница коммунального предприятия в Бежецке и сообщила, что с улиц города похищены семь чугунных крышек от канализационных люков. Ущерб составил порядка 40 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный ранее судимый местный житель.

Похищенное имущество мужчина по частям сдал в пункты приёмки металла, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.