Житель Тверской области воровал крышки канализационных люков и сдавал на металл

Мужчину задержали за крыжу крышек канализационных люков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась сотрудница коммунального предприятия в Бежецке и сообщила, что с улиц города похищены семь чугунных крышек от канализационных люков. Ущерб составил порядка 40 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный ранее судимый местный житель.

Похищенное имущество мужчина по частям сдал в пункты приёмки металла, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.