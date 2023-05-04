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НовостиОбщество4 мая 2023 11:31

В Тверской области 4 мая коронавирусом заразились 86 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Ковид в Твери идёт на спад.

Ковид в Твери идёт на спад.

По данным на 4 мая коронавирусом в регионе заразились 86 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 195 688 человек. 191 143 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 545 343, в том числе за последние сутки –1116.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.