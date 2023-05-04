В Тверской области 4 мая коронавирусом заразились 86 человек

Ковид в Твери идёт на спад.

По данным на 4 мая коронавирусом в регионе заразились 86 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 195 688 человек. 191 143 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 545 343, в том числе за последние сутки –1116.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.