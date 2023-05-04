В 2023 году в Тверской области отремонтируют свыше 140 км дорог опорной сети

В 2023 году в регионе продолжится ремонт опорной сети дорог. Фото: ПТО

В 2023 году в рамках нацпроекта продолжится ремонт опорной сети дорог - запланирован ремонт участков протяженностью в 142 км.

Опорная сеть – это дорожный каркас транспортной системы России, который представлен дорогами федерального и регионального значения.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в перечень объектов ремонта этого года включены участки дорог: Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, Торжок – Осташков, Вышний Волочек – Бежецк – Сонково, подъезд к Зубцову, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое.

Напомним, протяженность опорной сети автотрасс Верхневолжья составляет 2301 км. Она включает в себя федеральные дороги М-9, М-10, М-11, Р-132, А-111 протяженностью 1292 км.

Также в состав опорной сети входят 16 участков региональных дорог - это 1009 км. В рамках нацпроекта уже отремонтированы дороги Осташков – Селижарово – Ржев, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Дубна – Кимры – Горицы и другие.

- Современная региональная дорожная сеть должна формироваться поступательно, исходя из приоритетов развития региона, интересов граждан и в привязке к инвестиционным проектам, - считает губернатор Игорь Руденя.

Дорожно-строительный сезон в Тверской области стартовал в апреле. Всего в этом году планируется отремонтировать более 630 км региональных и местных дорог.