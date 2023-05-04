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НовостиОбщество4 мая 2023 9:33

В Тверской области отремонтируют крыши нескольких корпусов больниц

Об этом сообщило правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
Решение о выделении средств на ремонты принято в областном правителеьстве.

Решение о выделении средств на ремонты принято в областном правителеьстве.

Фото: ПТО

В регионе в 2023 году запланированы ремонты крыш ряда медучреждений. Вопрос рассмотрен на заседании областной бюджетной комиссии во главе с губернатором Игорем Руденей.

Будут отремонтированы кровли поликлиник Кашинской и Калязинской центральных районных больниц, детского корпуса Конаковской ЦРБ, главного корпуса Сонковской ЦРБ, поликлиники №1 и филиала поликлиники №2 горбольницы №7 в Твери.

Также в этом году запланированы ремонты в здании общежития Ржевского медицинского колледжа, в Вышневолоцком медколледже (там отремонтируют спортивный и актовый зал, заменят окна в учебном корпусе и общежитии), кровли Бежецкого медицинского колледжа.