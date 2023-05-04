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НовостиПроисшествия4 мая 2023 9:20

Житель Тверской области получил девять лет колонии за убийство сына

В пьяной ссоре отец нанёс мужчине 13 ножевых ран
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Житель Тверской области получил 9 лет колонии

Житель Тверской области получил 9 лет колонии

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого жителя Старицы 1970 года рождения. Мужчина осужден за убийство 32-летнего сына.

Преступление было совершено 29 мая 2022 года в доме города Старица. Пьяный отец ударил сына ножом 13 раз, от полученных травм мужчина умер.

Причастность к преступлению мужчины была доказана следствием.

Приговором суда мужчине назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.