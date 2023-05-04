Главу поселения в Тверской области оштрафовали за нецелевое использование бюджетных денег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения бюджетного законодательства администрацией Березорядского сельского поселения.

Установлено, что решением Совета депутатов сельского поселения из бюджетных денег в сумме 737 650 рублей, направленных на ремонт дорог, свыше 96 000 рублей израсходовано на зарплату работникам администрации. Отчеты об использовании средств не составлялись.

Главе поселения внесено представление, которое признано обоснованным. Возбуждено дело об административном правонарушении. Глава поселения оштрафован на 20 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.