405 000 мальков стерляди выпустили в Угличское водохранилище в Тверской области

Процесс выпуска мальков. Фото: ПТО

В регионе продолжается работа по искусственному зарыблению водоемов. Очередные партии в 405 тыс. мальков стерляди выпустили в Угличское водохранилище.

Первая в 2023 году партия молоди стерляди (135 тыс. мальков) была выпущена в Угличское водохранилище 18 апреля.

Зарыбление проводится филиалом по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО». Молодь стерляди выпущена в возрасте 40-45 дней и массой 2-3 грамма.

- Мероприятия по зарыблению реки Волги проводятся ежегодно, - напомнила пресс-служба областного правительства. - Например, в 2022 году в Волгу, в том числе Верхневолжское, Иваньковское, Угличское водохранилища, выпущено свыше 1 млн. штук молоди стерляди, 690,4 тыс. экземпляров молоди сазана, 279,5 тыс. штук молоди толстолобика, 1 млн. штук личинки щуки. Личинка судака в количестве 1,5 млн. штук выпущена в озеро Селигер.

Сообщается, что в 2023 году с апреля по ноябрь запланировано выпустить в водоемы региона примерно столько же мальков рыб.