В Тверской области на одного жителя приходится 35,6 квадратных метров жилья

За 2022 год в нашем регионе было введено 776 кв. метров жилья. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тверская область оказалась на 29-м месте рейтинга российских регионов по вводу жилья. За 2022 год в нашем регионе было введено 776 тыс. кв. метров жилья, что на 30% больше, чем годом ранее.

Объём введённого жилья на одного жителя региона составил 0,64 кв. метра. В целом же обеспеченность жильём населения Тверской области в 2022 году составила 35,6 кв. метра на человека.

Исследование темпов ввода жилья в регионах провели специалисты "РИА-Рейтинг". Они отмечают, что для строительной отрасли России 2022 год стал годом очередного рекорда. В стране выросли темпы сдачи многоквартирных домов, жилых домов и домов, построенных населением. В среднем по РФ объём ввода жилья вырос на 11%.

Больше всего новой жилплощади в расчёте на одного жителя появилось в Ленинградской, Московской и Тюменской областях, меньше всего — в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Магаданской области.