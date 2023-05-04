"Ночь музеев" пройдет в Твери 20 мая

Тверская областная картинная галерея приглашает на "Ночь музеев"
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Музеи Твери и Тверской области 20 мая примут участие в традиционной акции "Ночь музеев".
К акции присоединится Тверская областная картинная галерея. Мероприятия в Императорском дворце пройдут с 19:30 до 23:30.
Для гостей подготовлены выставки, экскурсии, музейные музыкальные и театрализованные представления, выставки, мастер-классы и многое другое.
Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43. Билеты можно купить онлайн. 6+