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НовостиДосуг4 мая 2023 7:21

"Ночь музеев" пройдет в Твери 20 мая

Посетителей ждут выставки, мастер-классы и экскурсии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тверская областная картинная галерея приглашает на "Ночь музеев"

Тверская областная картинная галерея приглашает на "Ночь музеев"

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Музеи Твери и Тверской области 20 мая примут участие в традиционной акции "Ночь музеев".

К акции присоединится Тверская областная картинная галерея. Мероприятия в Императорском дворце пройдут с 19:30 до 23:30.

Для гостей подготовлены выставки, экскурсии, музейные музыкальные и театрализованные представления, выставки, мастер-классы и многое другое.

Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43. Билеты можно купить онлайн. 6+