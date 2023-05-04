Одаренные школьники Твери получат соцподдержку

Одаренные школьники получат денежные премии Фото: Олег УКЛАДОВ

В Твери одаренные школьники получат соцподдержку в виде единовременной премии в сумме 5000 рублей.

- Поддержка оказывается по двум направлениям: «За особые достижения в олимпиадном движении» и «За особые достижения в научно-исследовательской работе». Премии присуждаются по итогам экспертизы копий грамот, дипломов, полученных по результатам муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и предметных олимпиад муниципального, регионального и всероссийского уровня или научно-практических конференций на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. Премии носят персональный характер, присуждаются победителям по каждому направлению, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Заявки на получение социальной поддержки школьников принимаются в период с 22 мая по 19 июня. Подведение итогов через 30 дней.

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 5, каб. 408. График приема заявок: с 22 мая по 19 июня. Понедельник-четверг: с 9:30 до 11:00 и с 14:30 до 16:30, пятница с 9:30 до 11:00 и с 14:30 до 16:00.