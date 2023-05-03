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НовостиОбщество3 мая 2023 18:53

В Твери состоится концерт семейных ансамблей

Мероприятие пройдет 13 мая в ДК "Затверецкий"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери состоится концерт семейных ансамблей Фото: администрация Твери (афиша)

В Твери состоится концерт семейных ансамблей Фото: администрация Твери (афиша)

13 мая в 13:00 во Дворце культуры "Затверецкий" состоится концерт семейных ансамблей "Яблочко от яблоньки…". Праздник приурочен к международному Дню семьи, который отмечается 15 мая.

- К участию приглашаются творческие семейные команды, проживающие на территории Твери, которые любят петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. В настоящее время заявки на участие в концерте подали более 10 семей, - уточнили в администрации Твери.

Заявки на участие в концерте можно направлять в МБУ ДК "Затверецкий", ул. Академика Туполева, 105 или по телефону (4822) 70-90-16.