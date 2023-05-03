В Твери состоится концерт семейных ансамблей Фото: администрация Твери (афиша)

13 мая в 13:00 во Дворце культуры "Затверецкий" состоится концерт семейных ансамблей "Яблочко от яблоньки…". Праздник приурочен к международному Дню семьи, который отмечается 15 мая.

- К участию приглашаются творческие семейные команды, проживающие на территории Твери, которые любят петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. В настоящее время заявки на участие в концерте подали более 10 семей, - уточнили в администрации Твери.

Заявки на участие в концерте можно направлять в МБУ ДК "Затверецкий", ул. Академика Туполева, 105 или по телефону (4822) 70-90-16.