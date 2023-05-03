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НовостиОбщество3 мая 2023 18:44

В пробе молока из Тверской области обнаружили лекарственный препарат

Продукт проверили в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В составе молока обнаружен лекарственный препарат

В составе молока обнаружен лекарственный препарат

Фото: Евгения ГУСЕВА

В питьевом молоке жирностью 2,5%, произведенном в Тверской области, специалисты Тверской межобластной ветлаборатории обнаружили лекарственный препарат - хлорамфеникол (8,9 мкг/кг).

- В соответствии с требованиями законодательства допустимый уровень выявленного в продукции лекарственного препарата должен составлять менее 0,0003 мг/кг, - сообщают специалисты.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия соответствующих мер.