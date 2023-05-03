В пробе молока из Тверской области обнаружили лекарственный препарат

В составе молока обнаружен лекарственный препарат Фото: Евгения ГУСЕВА

В питьевом молоке жирностью 2,5%, произведенном в Тверской области, специалисты Тверской межобластной ветлаборатории обнаружили лекарственный препарат - хлорамфеникол (8,9 мкг/кг).

- В соответствии с требованиями законодательства допустимый уровень выявленного в продукции лекарственного препарата должен составлять менее 0,0003 мг/кг, - сообщают специалисты.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия соответствующих мер.