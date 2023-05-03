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НовостиОбщество3 мая 2023 18:19

В центре Твери на время мероприятия 4 мая перекроют площадь и несколько улиц

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Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекроют площадь и несколько улиц

В Твери перекроют площадь и несколько улиц

Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат в Твери с 6:00 утра 4 мая до окончания мероприятия:

- на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в районе домов № 1, № 2, № 3 №4;

- на улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Рыбацкой до улицы Крылова);

- на улице Вольного Новгорода (на участке от Студенческого переулка до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского);

- на улице Новоторжской (на участке от Студенческого переулка до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского).

7 мая с 6:00 утра до окончания мероприятия перекроют Краснофлотскую набережную (на участке от площади Победы до улицы Ефимова).

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