В центре Твери на время мероприятия 4 мая перекроют площадь и несколько улиц

В Твери перекроют площадь и несколько улиц
Фото: Алина НИЗАМОВА
Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат в Твери с 6:00 утра 4 мая до окончания мероприятия:
- на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в районе домов № 1, № 2, № 3 №4;
- на улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Рыбацкой до улицы Крылова);
- на улице Вольного Новгорода (на участке от Студенческого переулка до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского);
- на улице Новоторжской (на участке от Студенческого переулка до площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского).
7 мая с 6:00 утра до окончания мероприятия перекроют Краснофлотскую набережную (на участке от площади Победы до улицы Ефимова).
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