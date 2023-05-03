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НовостиПолитика3 мая 2023 16:55

В Тверской области простятся с 28-летним Александром Буравцовым, погибшим на СВО

Бойца похоронят с воинскими почестями в родной деревне
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Александр Буравцов погиб в ходе специальной военной операции. Фото: администрация Фировского района Тверской области

Александр Буравцов погиб в ходе специальной военной операции. Фото: администрация Фировского района Тверской области

В субботу 6 мая в деревне Трестино Фировского района Тверской области состоится церемония прощания Александром Буравцовым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Александру Буравцову было 28 лет. Он погиб исполняя воинский долг 24 апреля 2023 года в селе Лиман Первый Харьковской области, об этом сообщает администрация Фировского района.

Прощание пройдёт в родной деревне бойца. Церемония отпевания начнётся в 11:30 в Храме Рождества Христова. Александра Буравцова предадут земле с воинскими почестями.