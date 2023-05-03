Свыше 98 млн рублей выделено в поддержку 68 хозяйств - производителей молока в Тверской области

68 хозяйств Тверской области могут получить в 2023 году поддержку на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Поддержка из бюджета региона в размере 163 млн рублей будет оказана ряду нескольким десяткам хозяйств в Верхневолжье. Вопрос рассмотрен 3 мая на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя.

- Важно, что не только крупным, но и малым и средним предприятиям оказываются меры поддержки, - отметил глава региона.

В 2023 году 64,7 млн рублей будет направлено 16 хозяйствам на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье. Ставка субсидии составляет 249,9 рублей в месяц на одну условную голову.

Получить поддержку на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье могут хозяйства, имеющие действующий племенной статус, соответствующие требованиям, предъявляемым к таким организациям, а также показывающие сохранение либо увеличение племенного поголовья.

68 хозяйствам, занимающихся производством молока, предусмотрено 98,3 млн рублей в областном бюджете. Ставка субсидии – 2240 рублей за тонну произведённого и реализованного молока.

Поддержка предоставляется на финансовое обеспечение части затрат на закупку кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов, запчастей для сельскохозяйственной техники, оплату электроэнергии.

Подать заявки на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводители могут, в том числе, через филиалы МФЦ.