В Тверской области создадут ландшафтный парк «Невский» в Торопце

Реплика средневековой сторожевой башни в центре Торопца. Фото: Александр ЖМУЛИН

На заседании областного правительства 3 мая объявлено, что скоро будет открыт региональный архитектурный конкурс на лучший проект ландшафтного парка «Невский» в Торопце. Его запланировано создать к празднованию 950-летия города, которое будет отмечаться в 2024 году.

Участникам конкурса необходимо представить проекты по обустройству территории площадью более 14 га в центральной части Торопца.

С 15 мая начинается сбор заявок на участие в конкурсе. Победители и призеры получат премии.

Губернатор Игорь Руденя на заседании поручил максимально ускорить все процессы, чтобы быстрее начать работы.

Напомним, что в рамках юбилея в муниципалитете на федеральные и областные средства планируется провести реставрацию объектов историко-культурного наследия, модернизацию учреждений образования, здравоохранения, транспорта и туризма, ремонт дорог и фасадов зданий, обустройство современных общественных пространств. Помимо этого в Торопце будут установлены памятники Александру Невскому и Патриарху Тихону, чьи судьбы были связаны с этим городом.