Бывший директор одного из бюджетных учреждений Твери обвиняется в растрате 13 млн рублей

Экс-руководителя будут судить по статье «Присвоение или растрата». Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Твери экс-директора бюджетного учреждения, работающего в сфере энергетики, обвиняют в растрате 13 млн рублей.

По версии следствия, 74-летний руководитель учреждения с января 2017-го по сентябрь 2020 года заключил с четырьмя подрядчиками фиктивные договоры на оказание услуг по определению качества нефтепродуктов. На самом же деле все эти работы выполняли его подчинённые - работники учреждения.

"Таким образом, мужчина, используя служебное положение, растратил в пользу коммерческих организаций вверенные ему денежные средства на общую сумму 13 124 836 рублей", - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу (ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата»). Оно направлено в Центральный районный суд Твери.