АтомЭнергоСбыт проводит конкурс детского рисунка «Лето в моем родном крае»

Фото: АО «АтомЭнергоСбыт»

Хотите увидеть рисунок вашего ребенка на платежной квитанции АтомЭнергоСбыта? Тогда присылайте рисунки, заполнив анкету по ссылке или отсканировав QR-код

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Прием заявок до 14 мая включительно

На рисунке должен быть изображен живописный пейзаж с изображением природы Тверской области.

Дети могут использовать любые техники и материалы для создания рисунков, в которых выразят свою фантазию и творческий потенциал:

• рисунок должен соответствовать формату А3 или А4;

• на рисунке должен быть изображен пейзаж региона, где проживает конкурсант;

• рисунок должен быть прислан в формате .jpeg или .pdf с наименованием «Название раброты_Населенный пункт_Возраст_Фамилия_Имя».

В каждом из регионов присутствия компании выберут по три победителя, которые получат сувенир от АтомЭнергоСбыта.

Кроме того, победители конкурса получат возможность увидеть свои работы на платежных квитанциях АтомЭнергоСбыта.

Мы приглашаем всех желающих принять участие в творческом конкурсе. Желаем удачи и ждем ваши работы!

Определение победителей состоится с 15 по 31 мая.

Ознакомиться с полными правилами проведения конкурса вы можете здесь.