Гадалка-мошенница обманула жительницу Твери на 700 000 рублей

Гадалка-мошенница обманула женщину на 700 000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В полицию обратилась 46-летняя жительница Калининского района. Женщина рассказала, что на сайте объявлений воспользовалась услугами ясновидящей.
Онлайн-гадалка обещала при помощи карт предсказать потерпевшей будущее и снять порчу.
По указаниям мошенницы женщина в течение нескольких дней переводила ей деньги через мобильное приложение банка. Сумма составила более 700 тысяч рублей.
После списания всех денег телефон оказался заблокирован.
Полиция разыскивает фигурантку уголовного дела.