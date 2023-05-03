Гадалка-мошенница обманула жительницу Твери на 700 000 рублей

Гадалка-мошенница обманула женщину на 700 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 46-летняя жительница Калининского района. Женщина рассказала, что на сайте объявлений воспользовалась услугами ясновидящей.

Онлайн-гадалка обещала при помощи карт предсказать потерпевшей будущее и снять порчу.

По указаниям мошенницы женщина в течение нескольких дней переводила ей деньги через мобильное приложение банка. Сумма составила более 700 тысяч рублей.

После списания всех денег телефон оказался заблокирован.

Полиция разыскивает фигурантку уголовного дела.