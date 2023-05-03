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НовостиПроисшествия3 мая 2023 12:48

Гадалка-мошенница обманула жительницу Твери на 700 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Гадалка-мошенница обманула женщину на 700 000 рублей

Гадалка-мошенница обманула женщину на 700 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 46-летняя жительница Калининского района. Женщина рассказала, что на сайте объявлений воспользовалась услугами ясновидящей.

Онлайн-гадалка обещала при помощи карт предсказать потерпевшей будущее и снять порчу.

По указаниям мошенницы женщина в течение нескольких дней переводила ей деньги через мобильное приложение банка. Сумма составила более 700 тысяч рублей.

После списания всех денег телефон оказался заблокирован.

Полиция разыскивает фигурантку уголовного дела.