В Твери простились с погибшим на Донбассе Александром Бибиковым

В Твери простились с погибшим в СВО Александром Бибиковым Фото: ПТО

3 мая в Твери простились с погибшим на Донбассе военнослужащим Александром Бибиковым.

Александр Бибиков родился в 1967 году в городе Олекминск, республика Саха (Якутия). Окончил НОЧУ ВПО «Академический правовой институт», филиал в г. Нерюнгри. В 1985-1987 годах проходил военную службу в Вооруженных силах СССР.

Был призван на военную службу по контракту.

Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя.

- Александр Викторович с честью исполнил воинский долг, сражаясь за правое дело ради своих родных и близких, мирных людей Донбасса, всего нашего Отечества. Он проявил себя как настоящий герой, достойный вечной памяти. Желаем вам сил и мужества. Тверская область скорбит вместе с вами, - отметил глава региона.

Отпевание Александра Бибикова прошло в Воскресенском кафедральном соборе. Героя с воинскими почестями похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище.