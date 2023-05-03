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НовостиОбщество3 мая 2023 12:23

7700 жителей Тверской области приняли участие во Всероссийском субботнике

Приведено в порядок 220 объектов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
7700 жителей Тверской области приняли участие в субботниках

7700 жителей Тверской области приняли участие в субботниках

Фото: ПТО

7700 жителей Тверской области приняли участие во Всероссийском субботнике. Приведено в порядок 220 объектов в муниципалитетах региона.

Во время субботников была организована уборка дворовых территорий и общественных пространств, приведены в порядок памятники и малые архитектурные формы, проведено озеленение, высадка цветов и деревьев, покраска лавочек, бордюров и заборов.

Убраны набережные, дворы и зоны отдыха в Бологое, набережная Матвеева в Вышнем Волочке, пешеходный тротуар в Кашине, Парк Победы в Кувшиново, набережные Гавани и Фадеева в Кимрах, территория у сквера Можайского и ландшафтный парк на реке Тьмака в Твери и другие объекты.