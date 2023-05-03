В летние каникулы в Тверской области запланировано трудоустроить не менее 7500 школьников

В областном правительстве обсудили тему летней занятости подростков. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

3 мая губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства Тверской области. Первым делом был рассмотрен вопрос трудоустройства подростков в свободное от учебы время, то есть на время каникул. Объявлено, что количество получающих временную подработку летом подростков ежегодно увеличивается.

Глава региона отметил важность первого трудового опыта:

- Для школьников и студентов это также знакомство с реальной экономикой, предприятиями различных отраслей и трудовыми коллективами.

На заседании сообщили, что в 2022 году официально было трудоустроено свыше 7500, а в 2021м - более 6400 школьников. В эти летние каникулы также планируется обеспечить временной работой не менее 7500 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Уже идет работа по заключению договоров с работодателями.

Организациям, которые трудоустраивают у себя школьников, выделяются областные субсидии.

Подробности, в том числе о том, какие вакансии предлагаются подросткам для временной работы летом, читайте сегодня в материале на сайте "КП"-Тверь".