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НовостиПроисшествия3 мая 2023 9:18

Жительнице Тверской области предъявлено обвинение в убийстве сожителя

Женщина расправилась с мужчиной с помощью табурета и ножа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина убила мужчину в частном доме в Лихославле Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Женщина убила мужчину в частном доме в Лихославле Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение женщине 1983 года рождения. Она обвиняется в убийстве сожителя.

С мужчиной обвиняемая расправилась в апреле 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сначала жительница Лихославля ударила сожителя табуретом по голове, а потом нанесла несколько ножевых ударов в грудь.

Злоумышленницу задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.