В Твери набережная Степана Разина в летние выходные станет пешеходной Фото: администрация Твери

В Твери с 27 мая по 27 августа набережная Степана Разина станет пешеходной по выходным. Для велосипедистов и пешеходов организуют общественные зоны, проезд автомобилям будет запрещен.

Движение и парковку всех видов транспорта ограничат с полуночи субботы до конца суток воскресенья на участке набережной от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка и на участке улицы Вольного Новгорода от Тверского проспекта до Свободного переулка. Также будут закрыты выезды на набережную со стороны Свободного переулка, Тверского проспекта, улицы Трёхсвятской и Студенческого переулка.

Проезд разрешат машинам спецтранспорта и жителям домов, расположенных в зоне временного ограничения движения.

Будьте внимательны, ищите пути объезда!