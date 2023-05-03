В Тверской области 3 мая коронавирусом заразились 100 человек

Коронавирус в регионе идет на спад. Фото: ПТО

По данным на 3 апреля мая коронавирусом в регионе заразились 100 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 195 602 человека. 190 993 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 544 227, в том числе за последние сутки –517.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.