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НовостиОбщество3 мая 2023 8:43

В Тверской области 3 мая коронавирусом заразились 100 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Коронавирус в регионе идет на спад.

Коронавирус в регионе идет на спад.

Фото: ПТО

По данным на 3 апреля мая коронавирусом в регионе заразились 100 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 195 602 человека. 190 993 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 544 227, в том числе за последние сутки –517.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.