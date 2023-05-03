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НовостиОбщество3 мая 2023 7:16

Госавтоинспекторы в Твери оштрафовали 120 пешеходов-нарушителей

И выписали штрафы 130 водителям
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекторы в Твери оштрафовали 120 пешеходов-нарушителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы в Твери оштрафовали 120 пешеходов-нарушителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

С 24 по 30 апреля в Твери госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие "Пешеход". На время рейда были задействованы дополнительные экипажи Госавтоинспекции.

Всего сотрудники ГИБДД составили 250 административных материалов в отношении водителей и пешеходов, нарушивших требования Правил дорожного движения, из них 120 - в отношении пешеходов и 130 - в отношении водителей.

По данным УГИБДД России по Тверской области, с начала 2023 года в Твери произошло 35 ДТП с участием пешеходов. Травмировано 35 человек.