Госавтоинспекторы в Твери оштрафовали 120 пешеходов-нарушителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

С 24 по 30 апреля в Твери госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие "Пешеход". На время рейда были задействованы дополнительные экипажи Госавтоинспекции.

Всего сотрудники ГИБДД составили 250 административных материалов в отношении водителей и пешеходов, нарушивших требования Правил дорожного движения, из них 120 - в отношении пешеходов и 130 - в отношении водителей.

По данным УГИБДД России по Тверской области, с начала 2023 года в Твери произошло 35 ДТП с участием пешеходов. Травмировано 35 человек.