Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 15:25

В Тверской области с 3 мая частично меняется расписание пригородных поездов

Время отправления и прибытия уточняйте перед поездкой
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области с 3 мая частично меняется расписание пригородных поездов

В Тверской области с 3 мая частично меняется расписание пригородных поездов

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской и Псковской областях в период с 3 по 21 мая меняется расписание пригородных поездов. Это необходимо для проведения работ по ремонту железнодорожного пути.

- У части поездов меняется расписание, часть поездов будет отменена, на участке Ржев - Русаново Ржев изменится время отправления и прибытия поездов, - сообщает Московско-Тверская ППК.

Время отправления и прибытия уточняйте перед поездкой.