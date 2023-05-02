В Тверской области с 3 мая частично меняется расписание пригородных поездов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской и Псковской областях в период с 3 по 21 мая меняется расписание пригородных поездов. Это необходимо для проведения работ по ремонту железнодорожного пути.

- У части поездов меняется расписание, часть поездов будет отменена, на участке Ржев - Русаново Ржев изменится время отправления и прибытия поездов, - сообщает Московско-Тверская ППК.

Время отправления и прибытия уточняйте перед поездкой.