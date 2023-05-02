На предприятиях Тверской области для граждан с инвалидностью заквотировано 2,3 тыс. рабочих мест

Жителям Тверской области с ограниченными возможностями здоровья положено содействие при трудоустройстве. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

С начала 2023 года при содействии службы занятости в регионе трудоустроено 43 жителя с инвалидностью. Также 103 гражданам с ограничениями по здоровью оказана помощь в профессиональной ориентации, еще пяти людям - поддержка в открытии собственного дела.

- Для нас очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями можно было вовлечь в активную жизнь, чтобы они могли трудоустроиться, - считает губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области реализуется комплекс мер, помогающих найти работу жителям с инвалидностью. К примеру, им выплачивается пособие в период поиска работы через службу занятости, в том числе, при обучении.

Также в регионе есть квоты на рабочие места людей с инвалидностью.

- В настоящее время при содействии центров занятости заквотировано более 2,3 тыс. таких мест на предприятиях области, из них порядка 1,7 тыс. мест заняты трудоустроенными на них жителями, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Работодателям, принимающих на работу людей с инвалидностью, полагаются субсидии. В 2023 году планируется устроить на субсидируемые рабочие места 30 человек, организовать наставничество и сопровождение 10 уже трудоустроенных граждан.