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НовостиОбщество2 мая 2023 14:41

Преподавателем года в Тверской области стал педагог Западнодвинского колледжа Евгений Арефьев

Он представит Тверскую область на Всероссийском конкурсе педагогических достижений «Мастер года»
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Евгений Арефьев.

Евгений Арефьев.

Фото: ПТО

В Твери подвели итоги областного конкурса педагогического мастерства «Преподаватель года» - 2023. Абсолютным победителем конкурса, а также победителем в номинации «Мастер производственного обучения» стал педагог Западнодвинского технологического колледжа имени И.А. Ковалёва Евгений Арефьев.

Ему предстоит представить Тверскую область на Всероссийском конкурсе педагогических достижений «Мастер года».

Отметим, что Западнодвинский колледж, где работает победитель, сегодня является одним из самых успешных учреждений среднего профессионального образования в Тверской области. Три года подряд колледж становится лауреатом Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ-2022». В прошлом году учебное учреждение также стало призёром федерального конкурса «Лучшие образовательные модели реализации общеобразовательной подготовки».

Западнодвинский колледж готовит специалистов для сфер сельского хозяйства, туризма и других. В учреждении открыты современные мастерские, что позволило расширить перечень образовательных программ, обновить материально-техническую базу, внедрить современные технологии оценки качества подготовки выпускников, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.