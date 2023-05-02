Конаковский краеведческий музей в Тверской области открылся с обновленной экспозицией

В музее провели ремонт и реэкспозицию. Фото: ПТО

Конаковский краеведческий музей (филиал Тверского государственного объединённого музея) открылся после обновления. В музее провели ремонт и реэкспозицию, отреставрировали знаковые экспонаты.

Обновилась археологическая экспозиция, в которую добавили дополнительные разделы, блоки и макеты, а также ранее не экспонировавшиеся экземпляры: орудия труда финального этапа палеолита (из раскопок стоянки Шоша 1 на месте строящегося речного порта), орудия труда и украшения из кости, рога и зубов животных времени мезолита (из раскопок стоянок на Озерецком торфянике).

Дополнительные материалы пополнили разделы, посвящённые Древнерусскому периоду и развитому и позднему Средневековью. Обновились разделы «Природа Конаковского края» и «Писатели Конаковского края». Появился новый раздел о Завидовской фабрике игрушек.

В музее обновлён интерьер комнаты 60-80-х гг. XX века, отремонтирована входная группа, закуплена новая мебель для зоны приёма посетителей и оборудование для выставочного зала, обновлены стенды, этикетаж, подготовлена сувенирная продукция.