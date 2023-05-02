Жительница Торжка лишилась квартиры из-за долга по ипотеке Фото: Степан КАМЕНЕВ

Жительница Торжка лишилась квартиры из-за долга по ипотеке. Иск рассмотрел Торжокский межрайонный суд Тверской области.

Установлено, что в марте 2018 года женщина оформила квартиру в ипотеку на 25 лет под 9,5% годовых, но платежи в срок не вносила. Задолженность составила более 1,1 млн рублей - сумма просроченного основного долга с причитающимися банку процентами.

- Суд взыскал с ответчика в пользу банка указанную сумму задолженности, а так же расторг данный кредитный договор и обратил взыскание на квартиру, являющуюся предметом залога по кредитному договору, - сообщили в пресс-службе суда.

В судебном заседании ответчик против решения суда не возражала. В законную силу оно не вступило.