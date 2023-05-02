На магазин в Западной Двине напал грабитель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Западнодвинскому району задержали за грабеж ранее судимого 44-летнего местного жителя.

Мужчина зашел в магазин на улице Горького, взял с витрины несколько бутылок алкоголя и побежал к выходу. Злоумышленника догнала продавец торговой точки. До приезда Росгвардии женщина удерживала грабителя на крыльце магазина.

В содеянном он сознался. По факту происшествия проводится проверка.