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НовостиПроисшествия2 мая 2023 13:08

На магазин в Западной Двине напал грабитель

Мужчина схватил спиртное и побежал на выход, но был задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На магазин в Западной Двине напал грабитель

На магазин в Западной Двине напал грабитель

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Западнодвинскому району задержали за грабеж ранее судимого 44-летнего местного жителя.

Мужчина зашел в магазин на улице Горького, взял с витрины несколько бутылок алкоголя и побежал к выходу. Злоумышленника догнала продавец торговой точки. До приезда Росгвардии женщина удерживала грабителя на крыльце магазина.

В содеянном он сознался. По факту происшествия проводится проверка.