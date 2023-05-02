Детскую коляску за 10 000 рублей украли у жительницы Ржева

Мужчину задержала полиция за кражу коляски
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию о краже детской коляски заявила жительница Ржева. Женщина сообщила, что вещь украли из подъезда дома. Ущерб составил 10 000 рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили соседей, проверили возможных подозреваемых и задержали 31-летнего безработного мужчину.
Он рассказал оперативникам, что попытался продать коляску, но после неудачных попыток избавился от нее. Похищенное нашли и вернули хозяйке.
За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.