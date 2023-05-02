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НовостиПроисшествия2 мая 2023 12:58

Детскую коляску за 10 000 рублей украли у жительницы Ржева

Вещь она оставила в подъезде без присмотра
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину задержала полиция за кражу коляски

Мужчину задержала полиция за кражу коляски

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию о краже детской коляски заявила жительница Ржева. Женщина сообщила, что вещь украли из подъезда дома. Ущерб составил 10 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили соседей, проверили возможных подозреваемых и задержали 31-летнего безработного мужчину.

Он рассказал оперативникам, что попытался продать коляску, но после неудачных попыток избавился от нее. Похищенное нашли и вернули хозяйке.

За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.