Детскую коляску за 10 000 рублей украли у жительницы Ржева

Мужчину задержала полиция за кражу коляски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию о краже детской коляски заявила жительница Ржева. Женщина сообщила, что вещь украли из подъезда дома. Ущерб составил 10 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили соседей, проверили возможных подозреваемых и задержали 31-летнего безработного мужчину.

Он рассказал оперативникам, что попытался продать коляску, но после неудачных попыток избавился от нее. Похищенное нашли и вернули хозяйке.

За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.