В центре Твери у мужчины угнали автомобиль

Автомобиль разыскали и вернули владельцу Фото: Виктория ТУШКОВА

В дежурную часть Центрального отдела полиции в Твери обратился 25-летний житель Санкт-Петербурга и сообщил, что на Театральном проезде у него угнали машину марки "ВАЗ".

Ориентировка на автомобиль была направлена патрульным экипажам. Автомобиль был обнаружен неподалеку от места угона. По подозрению в в угоне задержан 43-летний ранее судимый местный житель.

В день происшествия подозреваемый в компании приятелей находился на проезжей части и мешал проезду транспорта. Заявитель вышел из машины, чтобы сделать замечание, в этот момент злоумышленник сел в его машину и уехал.

Возбуждено уголовное дело.