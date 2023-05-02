В Твери установили постамент под будущий памятник полицейским - защитникам правопорядка

Постамент уже на месте - на площади Мира. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери установили постамент под будущий памятник полицейскому, а официально - памятник защитникам правопорядка и закона. Монумент должен появиться на площади Мира, у здания управления МВД по Тверской области.

Напомним, с инициативой установки памятника выступил коллектив областного УМВД. Монумент станет данью уважения людям, ежедневно выполняющим свой долг по охране общественного порядка.

Когда именно на постаменте появится памятник полицейскому, пока неизвестно. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Памятник планируется отлить из бронзы. Его автор - Народный художник РФ Евгений Антонов. В Твери уже есть его работы, в частности, памятники ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и легендарному танковому экипажу Степана Горобца (для последнего сейчас выбирают новое место в связи со строительством Западного моста).