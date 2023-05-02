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НовостиОбщество2 мая 2023 12:57

В Твери установили постамент под будущий памятник полицейским - защитникам правопорядка

Памятник появится у здания областного МВД
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Постамент уже на месте - на площади Мира.

Постамент уже на месте - на площади Мира.

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В Твери установили постамент под будущий памятник полицейскому, а официально - памятник защитникам правопорядка и закона. Монумент должен появиться на площади Мира, у здания управления МВД по Тверской области.

Напомним, с инициативой установки памятника выступил коллектив областного УМВД. Монумент станет данью уважения людям, ежедневно выполняющим свой долг по охране общественного порядка.

Когда именно на постаменте появится памятник полицейскому, пока неизвестно.

Когда именно на постаменте появится памятник полицейскому, пока неизвестно.

Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Памятник планируется отлить из бронзы. Его автор - Народный художник РФ Евгений Антонов. В Твери уже есть его работы, в частности, памятники ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и легендарному танковому экипажу Степана Горобца (для последнего сейчас выбирают новое место в связи со строительством Западного моста).