МЧС объявило высокую пожарную опасность в районах Тверской области

В Тверской области объявлена высокая пожарная опасность Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в период с 3 по 5 мая в отдельных районах Тверской области сохранится высокая пожарная опасность.

В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится: днем до +15 градусов, ночью - заморозки до -4, возможны кратковременные дожди.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности и обращения с огнем.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.