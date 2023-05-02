В Тверской области 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Анне Тер-Саакян

100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны АннеТер-Саакян Фото: ПТО

2 мая 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Анне Андреевне Тер-Саакян. С юбилеем жительницу города Кимры поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваша жизнь - это яркое подтверждение тому, что нашему народу присущи настоящие мужество и сила духа. В юном возрасте Вы отважно служили на фронте медицинской сестрой, спасали жизни наших бойцов в годы Великой Отечественной войны. Ваш труд стал частью героического наследия нашей Родины, - отметил Игорь Руденя.

Анна Андреевна родилась в деревне Тарасово Тамбовской области. В 18 лет пошла на фронт, работала медицинской сестрой в военном эвакуационном госпитале, помогала раненым бойцам Красной Армии. Там познакомилась с будущим мужем.

В июле 1945 года молодые уехали в Баку, где Анна Андреевна более 30 лет работала в медицинских учреждениях. В начале 90-х семья переехала в Кимры Тверской области.

За стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Анна Тер-Саакян награждена медалью Жукова.

У Анны Андреевны три внучки, пять правнуков, один праправнук.