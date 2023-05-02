В праздничные выходные в Тверской области остановили 80 пьяных водителей

В Тверской области остановили 80 пьяных водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 28 апреля по 1 мая в Тверской области состоялись проверки водителей на трезвость. За время рейда госавтоинспекторы остановили 80 водителей с признаками опьянения, 11 из них - в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.