На агропредприятиях Тверской области заметно увеличились объемы производства мяса

Самый большой рост в животноводстве в регионе наблюдается в производстве свинины. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года производство мяса на агропредприятиях в регионе выросло на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а молока - на 1,4%. Информацию предоставила пресс-служба областного правительства.

Сообщатся, что мяса с начала года произведено 67,8 тыс. тонн: 49,1 тыс. тонн свинины, 15,2 тыс. тонн птицы и 1,7 тыс. тонн говядины. Самый большой прирост, более 55%, показали свиноводческие предприятия. На сегодняшний день в Тверской области насчитывается более 1,1 млн голов свиней - это на 63% больше, чем в 2022-м.

Валовое производство молока за первый квартал увеличилось на 1,4 %, до 44 тыс. тонн. Такой прирост обусловлен увеличением надоев на одну корову. В среднем в хозяйствах области всех категорий за первые три месяца текущего года от одной коровы получено 1,3 тыс. тонн молока – это 104,2 % к уровню прошлого года. В сельхозорганизациях данный показатель еще выше -1,6 тыс. тонн на одну голову, или 5,3% прироста.

Как отмечал на одном из заседаний областного правительства губернатор Игорь Руденя, в регионе и по результатам прошлого года заметна положительная динамика в аграрной отрасли.