В Тверской области 2 мая коронавирусом заразился 101 человек

Прививка - лучшая профилактика.

По данным на 2 мая коронавирусом в регионе заразился 101 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 195 502 человека. 190 860 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 543 710, в том числе за последние сутки – 33.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.