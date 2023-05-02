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НовостиОбщество2 мая 2023 11:33

В Тверской области 2 мая коронавирусом заразился 101 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Прививка - лучшая профилактика.

Прививка - лучшая профилактика.

По данным на 2 мая коронавирусом в регионе заразился 101 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 195 502 человека. 190 860 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 543 710, в том числе за последние сутки – 33.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.