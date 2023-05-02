В Твери проходит хоккейный турнир «Кубок Ильи Ковальчука»

На кубке Ильи Ковальчука играют восемь команд с юными хоккеистами. Фото: ПТО

В Твери в спорткомплексе «Юбилейный» проходит 14-й ежегодный турнир по хоккею «Кубок Ильи Ковальчука». Играют юноши 2010 года рождения из России, в том числе Донецкой Народной Республики, а также из Беларуси. Финал намечен на 5 мая.

Приветствие участникам, зрителям и организаторам турнира направил губернатор Игорь Руденя.

- Эти соревнования по праву занимают важное место в спортивном календаре Верхневолжья. Уже в 14-й раз тверская земля - родина прославленного хоккеиста, победителя и призера Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира Ильи Ковальчука - становится местом проведения яркого праздника. Уверен, что турнир послужит дальнейшей популяризации хоккея и здорового образа жизни, станет важным этапом в спортивной карьере его участников, - говорится в приветствии от главы региона.

На льду СК «Юбилейный» между собой играют восемь команд: «Тверичи» (Тверь), «Полет» (Рыбинск), «Юность» (Минск), «Северсталь» (Череповец), «Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург), «Донецк» (Донецк), «ВДСОЦ» (Клин), «Белые медведи» (Кимры).

Кроме того, 3 мая в спорткомплексе «Юбилейный» впервые в рамках Кубка состоится выставочный матч с участием игроков континентальной хоккейной лиги.

«Кубок Ильи Ковальчука» проводится в Твери с 2008 года. В 2016 году победителем турнира стала команда «Тверичи-2004».

Наш земляк, выдающийся хоккеист Илья Ковальчук с пяти лет начал заниматься хоккеем в тверской спортшколе под руководством заслуженного тренера России Виктора Жукова.

Илья Ковальчук - заслуженный мастер спорта России. Он двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион.